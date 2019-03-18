السعودية | الجبير عن هجوم نيوزيلندا: الإرهاب لا دين ولا عرق له

شكرا لقرائتكم الجبير عن هجوم نيوزيلندا: الإرهاب لا دين ولا عرق له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها.

وأضاف الجبير أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك.

وقتل 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

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ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل السبت إلى الإرهابي الأسترالي برينتون هاريسون تارانت.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايس تشيرتش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء يوم السبت حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان. وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وجرى بث الهجوم الإرهابي على أحد المسجدين في مدينة كرايس تشيرش على فيسبوك.