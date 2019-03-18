المملكة تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت المملكة عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزّل في قطاع غزة المحاصر.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزّل في قطاع غزة المحاصر، الذي نتج عنه حتى نهاية 2018 م مقتل حوالي 183 فلسطيني وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء.

ودعا الواصل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لاتزال مستمرة دون رادع منذ عقود، وستسمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب.