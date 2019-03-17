أجازات الدفاع المدني – بالتفصيل طريقة الاستعلام عن الاجازات عبر موقع الخدمات الالكترونية...

أجازات الدفاع المدني من أكثر ما يهم جميع العاملين في الدفاع المدني وأسرهم، قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتأسيس جهاز الدفاع المدني في عام 1343هـ في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وذلك بهدف حماية المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والثروة الوطنية من مختلف الكوارث والحروب، ولا يقتصر دور الدفاع المدني في حالة الطواريء فقط، وإنما يقوم أيضاً بالتأكيد دائماً على وسائل السلامة داخل المنازل مثل، عدم الضغط الزائد على الوصلات الكهربائية، وتجنب ترك الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء بإستمرار، وخاصةً في المساء أثناء النوم، وغيرها من وسائل الحماية في المنازل، وحول أجازات الدفاع المدني موضوعنا اليوم.

طريقة الاستعلام عن أجازات الدفاع المدني

يُمكن الإستعلام عن أجازات الدفاع المدني بكل سهولة ويسر عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى الخدمات الإكترونية للدفاع المدني عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

بعد ذلك أدخل رمز التحقق الموجود بالشاشة.

في النهاية إضغط على زر تسجيل الدخول.

مهام الدفاع المدني

يقوم الدفاع المدني بعدد كبير من المهام والمسئوليات في حالات السلم والحرب والطوارئ، وهذه المهام هي:

أولاً مهام الدفاع المدني وقت السلم

يقوم بالتخطيط للتنمية العامة من خلال توفير أسس الحماية المختلفة في الصناعة والتجـارة والزراعة.

يتخذ كافة الإجراءات التي تساعد على تجنب حدوث الكوارث، وإزالة الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوثها من مختلف المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

ينظم حملات توعية للمواطنين في مجال السلامة العامة من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض، وكذلك من خلال وسائل الإعلام.

يتخذ كافة الإجراءات الفورية أثناء وقوع الحرائق عن طريق الوصول لموقع الحادث، وإسعاف المصابين، ودراسة أسباب الحادث الفنية؛ للوقاية من حدوثه مرة أخرى.

يقوم بتهيئة غرف الطوارئ، والتنسيق مع القطاعات الأخرى، وتدريب المتطوعين.

ثانياً مهام الدفاع المدني وقت الحروب

تهيئة وسائل الإنذار من الغارات الجوية، وتنظيم الإضاءة، وإعداد الخطط الخاصة بعمليات الإخلاء والإيواء.

الإشراف على عمليات مكافحة الحرائق والإسعاف، والمساهمة في إزالة آثار الدمار والحرب في المناطق المنكوبة.

تحديد مناطق الإشعاعات، والتنسيق مع الجهات المختصة؛ لحماية الناس منها.

تأمين المواصلات والمرافق العامة، وإغاثة المنكوبين في مناطق الحرب.

الجهات المساندة للدفاع المدني

يتعاون جهاز الدفاع المدني مع كافة الجهات الحكومية في جميع أنحاء المملكة؛ لكي يستطيع القيام بمهامه، ويقوم بالتنسيق مع هذه الجهات بإستمرار؛ لوضع الخطط اللازمة لمواجهة الحروب والكوارث، ومن هذه الجهات:

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

وزارة الزراعة، وزارة التجارة.

وزارة الصناعة، وزارة النقل.

وزارة التعليم العالي.

وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وزارة البترول والثروة المعدنية.

وزارة الصحة.

الرئاسة العامة لتعليم البنات.

الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

الشركة السعودية للإتصالات.

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

تعليمات الدفاع المدني في وقت الإجازات

يقوم جهاز الدفاع المدني بالمملكة بتوجيه بعض التعليمات الخاصة بالسلامة، أثناء إستمتاع المواطنين بالإجازات، ومن أهم هذه التعليمات ما يلي: