ننشر طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث تقدم وزارة العمل السعودية المساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي، وذلك لعدد من المواطنين السعوديين ذات الدخل الضعيف والمحدود، ويذكر أن هذه المقطوعة لا يتم صرفها بشكل دوري ولكن يتم صرفها بشكل متقطع، وذلك من أجل المساعدة في تحسين الظروف المعيشية وخاصة بعد زيادة الأسعار، وإليكم كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

أولا نقوم بالدخول الى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من هنا.

بعد ذلك نقوم بكتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كود التحقق.

ثم الضغط على عرض.

سوف يظهر أمامك بيان يوضح حالتك من المساعدة المقطوعة، وموعد الحصول عليه.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

يتم صرف المساعدة المقطوعة 1440 بشكل متقطع، وقد أتاحت وزارة العمل رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الضمان أو دون الخروج من المنزل، ويمكن توقع صرف المساعدة المقطوعة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط الموجود بالأعلى، ثم كتابة رقم السجل المدني، وإدخال كلمة المرور، ثم قم بكتابة الرمز المائي، وبعد ذلك يظهر أمامك موعد صرف المساعدة المقطوعة، وقيمتها.

التقديم على المساعدة المقطوعة

وهنا ننشر رابط التقديم على المساعدة المقطوعة والمُقدمة من الضمان الاجتماعي، للمساعدة في الحياة المعيشية للمواطنين السعوديين ذات الدخل المحدود والضعيف، وتم تخصيص هذا الرابط من أجل توفير الجهد والعناء على المواطنين ولعدم حاجتهم في الذهاب إلى المقرات الخاصة بالضمان والتقديم من خلال الإنترنت بكل سهولة ويسر.

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ويذكر أن المساعدة المقطوعة عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه إلى الحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، ويتم وضع المساعدة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، من أجل تحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لابد من الحصول على رقم الطلب أولا، وذلك عن طريق الاتصال من خلال التليفون الأرضي ب 8001222777، ويمكن الاتصال عبر الهاتف من 0112915588، ثم بعد ذلك يرجى إدخال رقم السجل المدني، والضغط على رقم 2 للحصول على خدمة البرامج المساندة، ثم الضغط على الرقم 1 الخاص بالمساعدة المقطوعة، ومن هنا يتم الحصول على رقم الطلب الخاص بك، ومن خلال هذا الرابط يمكن الاستعلام عن المساعدة برقم الطلب.

بعد الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قم بكتابة رقم السجل الخاص بك، ثم قم بكتابة رقم الطلب الذي تم طلبة من خلال الأرقام السابقة، والضغط على أيقونة عرض، وسوف يظهر أمامك بيان بكافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة.