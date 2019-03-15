الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو الإقامة

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، وهى خدمة مجانية تتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، وتخدم هذه الخدمة أصحاب الشركات والكفلاء للأشخاص الوافدين بالعمل بالمملكة السعودية، حيث يمكن الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز أو برقم الإقامة، والحصول على كل المعلومات الخاصة بالوافد والتأكد من مكان عملة.

وتعمل هذه الخدمة على توفير الوقت والجهد على الكفيل أو أصحاب الشركات، وتُغنى عن الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مكتب العمل، ويمكن من خلالها التأكد من بيانات الموظف المتقدم لشغل العمل قبل مجيئه.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز

ويمكنك الآن الاستفسار والاستعلام عن موظف وافد عن طريق الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل السعودية، ثم الولوج إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار الاستعلامات الإلكترونية، والدخول إلى خدمة الاستعلام عن موظف وافد، ثم قم بكتابة رقم الجواز، أو رقم الإقامة، أو رقم الحدود، ثم قم بكتابة جنسية الموظف الجديد الوافد، ثم قم بكتابة رمز التحقق كما هو والضغط على أيقونة بحث، ومن خلالها يمكنك معرفة كافة البيانات التي تريد معرفتها عن الموظف الوافد إلى المملكة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

وتحرص وزارة العمل على تسهيل الكثير من المصالح إلى المواطنين السعوديين والوافدين عبر الخدمات الإلكترونية، فبالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن موظف وافد أتاحت أيضا خدمة تغير مهنة الوافد، وإمكانية نقل كفالة الموظف من كفيل إلى أخر.

الاستعلام عن نقل كفالة وافد

ويمكن الاستعلام عن نقل كفالة وافد من خلال هذا الرابط عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وملئ كافات الخانات المطلوبة بالبيانات الصحيحة ثم تظهر أمامك كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نقل كفالة وافد.