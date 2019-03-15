، حصيلة 24 ساعة.. إغلاق 8 مطاعم بمكة مخالفة وضبط شقة سكنية.. الصور تتحدث ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الحملات التصحيحية للبلدية على المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية

تواصل أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة في بلدياتها الفرعية- حملاتها التصحيحية على المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية، حيث أسفرت الحملات التي نفذتها خلال الـ24 ساعة الماضية عن إغلاق 8 مطاعم وإتلاف ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتفصيلاً؛ نفذت بلدية جنوب مكة الفرعية حملة تصحيحية على عدة مطاعم ضمن نطاقها وبمشاركة من الإدارة العامة لشؤون البلديات وإدارة المتابعة والفريق الطبي من إدارة المسالخ، أسفرت عن مصادرة العديد من المواد الغذائية.

‏‎وأغلقت بلدية المعابدة الفرعية 4 مطاعم مخالفة، حيث تم تطبيق بحقها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

‏من جانبها أغلقت بلدية الشوقية الفرعية مطعماً مخالفاً وإتلاف 99 كليو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، أغلقت بلدية أجياد الفرعية 3 مطاعم خلال رصدها عدة مخالفات صحية بحقها، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

فيما ‏ضبطت بلدية المسفلة الفرعية خلال الجولات الرقابية التي قامت بها؛ شقة سكنية يتم بداخلها إعداد وتحضير الوجبات الغذائية، وتفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وأسفر عنها إتلاف جميع المواد الغذائية ومصادرة الأدوات المستخدمة.