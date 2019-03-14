نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 : أسماء المعلمات والمعلمين المنقولين “لطيفة الدليهان...

نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة من خلال الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم السعودية عن صدور نتيجة حركة النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور المركزي، حيث حددت من قبل وزارة التعليم الموعد النهائي لاعتماد حركة النقل الخارجي، وذلك للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1440، وبعد انتهاء النقل الخارجي، ينتظر المعلمين والمعلمات الآن نتيجة حركة النقل الخارجي.

وصرحت وزارة التعليم السعودية: أنه سيتم الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440، وذلك عن إرسال رسائل قصيرة على الهواتف الجوالة الخاصة بالمعلمين والمعلمات، الذين تقدموا للحركة، حيث ستشمل حركة النقل الداخلي أسماء المعلمين والمعلمات الذين تم الاستجابة لطالباتهم بالنقل في الحركة لهذا العام، هذا بالإضافة إلى أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة الظروف الخاصة وكذلك ضمن برنامج لم الشمل.

تحديث بيانات المعلمين لحركة النقل عبر نظام نور

للمزيذ من التفاصيل من خلال رابط صفحة لطيفة الدليهان على تويتر

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

حركة النقل الخارجى تحديث بيانات

كما صرحت الوزارة أيضاً: أنه سيتم استبعاد كل من حالته “ليس على رأس العمل” بسبب الإجازات أو الإيفاد أو الابتعاث، وأوضحت الوزارة بأنه سيتم فتح باب التظلمات والاعتراض على النقل الخارجي من خلال حسابات المعلمين في “نظام نور” التابع للوزارة، حيث ستتاح للمعلمين والمعلمات فترة للاعتراض على نتيجة الحركة لمدة 10 أيام ومن ثم ستتم دراسة الاعتراضات وإبلاغ المتقدمين بنتيجة اعتراضاتهم برسائل

الجدول الزمنى لتحديث بيانات حركة النقل

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حركة النقل الداخلي 1440 عبر موقع نور عبر الخطوات التالية:

الجدول الزمنى لمتابعة تحديث البيانات لحركة النقل

حركة النقل الداخلي 1440 إدخال رغبات النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور

الدليل اإلرشادي لإدخال رغبات النقل الخارجي التفاصيل من خلال الرابط التالي:

إدخال الرغبات – لم الشمل

سنسلط الضوء في هذا الموضوع على طريقة تحديث البيانات في برنامج نور بخطوات سهلة ومبسطة تساعد طالبي النقل الخارجي في سرعة تحديث بياناتهم وصحتها، علما أن تحديث البيانات في نور هو المرحلة الأولى من مراحل حركة النقل الخارجي التي بدأت، وسيتم بعدها الإعلان عن المرحلة الثانية والخاصة بتنظيمات الحركة و قانونها و آلية المفاضلة المعتمدة في الحركة، تتم عملية تحديث البيانات عبر ثلاث مراحل أساسية.

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