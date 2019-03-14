استعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة وزارة الداخلية

استعلام عن بلاغ هروب من أفضل الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، حيث جاءت الخدمة الإلكترونية الجديدة استعلام عن بلاغ هروب في محاولة من المملكة العربية السعودية للتصدي لجميع الوافدين أو المقيمين الذين يحاولون التحايل على القانون، ويهربوا من إتمام جميع الإجراءات القانونية، وتقوم وزارة الداخلية السعودية بهذا التصدي من خلال توفير خدمة استعلام عن بلاغ الهروب من خلال الموقع الخاص بها دون الحاجة للذهاب إلى أي هيئة حكومية، وذلك بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار قيام المملكة العربية السعودية بتنفيذ خطتها وفقاً لرؤية 2030، حيث يمكن لأي مواطن سعودي الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدى قانونية إقامة العمالة المنزلية لديه.

استعلام عن بلاغ هروب

هذا وقد أكدت الحكومة أنه في حالة وجود حالة هروب، عليك بالتبليغ عن هذه الحالة التي أمامك من خلال رقم الإقامة المتواجد معك، وذلك من أجل تفادي التعرض إلى العقوبة القانونية المفروضة على المواطن في هذه الحالة، واليكم بالتفصيل طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة ، حيث يستطيع جميع المُقيمين والوافدن بالمملكة من خلال رقم الإقامة معرفة التفاصيل المتعلقة ببلاغ الهروب بشكل سهل وسريع، والتأكد من صلاحية إقامته بالمملكة، وعدم وجود ملفه في سجلات الهاربين بوزارة الداخلية، كما يمكن الاستعلام عن الوافدين ، ويمكن الإستعلام عن بلاغ الهروب من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على موقع أبشر الإلكتروني من خلال بوابة وزارة الداخلية السعودية عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك عليك الدخول إلى خدمة (الإستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة).

ستلاحظ ظهور صفحة خاصة ببعض المعلومات الشخصية، وهنا يجب عليك تعبئتها حيث يتم كتابة رقم الإقامة في الخانة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى كتابة الرمز المرئي الموجود بالصفحة بشكل صحيح.

بعد الإنتهاء من تعبئة كافة البيانات، عليك الضغط على زر عرض، وستظهر لكَ البيانات المطلوبة عن حالة الوافد.

أهمية تسوية وضع الوافد المخالف

تقوم وزارة الداخلية بالمملكة بمراقبة ومتابعة كافة المخالفين للقوانين الخاصة بالعمل والإقامة، ولذلك يجب على كل وافد هارب أن يقوم بإتباع القوانين الخاصة بصلاحية إقامته داخل المملكة، وتسوية أوضاع التأشيرة الخاصة به سواء كانت تأشيرة عبور أو زيارة أو دخول أو خروج، فمن الضروري تسوية وضع الوافد المخالف، وذلك للأسباب التالية:

حتى لا يتم فرض عقوبات وغرامات مالية على الوافد.

حتى يتمكن الوافد أيضاً من العودة مرة أخرى إلى المملكة بشكل قانوني في حالة مغادرة أراضي المملكة.

حتى لا يتم إجبار الوافد على توقيع بصمة مراحل التي من شأنها منع الشخص من الدخول إلى السعودية مرة أخرى نهائياً.

أماكن التوجه لتسوية الأوضاع المخالفة

توجد بعض الإدارات الحكومية في مختلف المناطق بالمملكة التي يمكن من خلالها تسوية الأوضاع المخالفة المتعلقة بإقامة الوافد، وبلاغ الهروب الموجود ضده، ومن هذه الإدارات:

منطقة مكة المكرمة من خلال الإدارات التالية:

إدارة جوازات منطقة مكة المكرمة بجدة حي الرحاب .

إدارة جوازات العاصمة المقدسة.

إدارة جوارات الطائف.

إدارة جوازات القنفذة.

إدارة جوازات رابغ.

إدارة الوافدين بمنطقة مكة المكرمة بمركز الخدمات العامة بالشميسي.

إدارة الوافدين بالطائف.

إدارة الوافدين بالقنفذة.

إدارة الوافدين برابغ.

المنافذ: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ميناء جدة الإسلامي، مطار الطائف.

منطقة الباحة

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إدارة جوازات منطقة الباحة.

إدارة متابعة الوافدين بمنطقة الباحة.

منطقة القصيم

إدارة جوازات منطقة القصيم.

إدارة متابعة الوافدين بالقصيم.

إدارة جوازات محافظة عنيزة.

شعبة متابعة الوافدين في محافظة عنيزة.

إدارة جوازات محافظة الرس.

شعبة متابعة الوافدين في محافضة الرس.

منطقة حائل

إدارة جوازات حائل.

إدارة متابعة الوافدين بحائل.

المنافذ: مطار حائل.

المنطقة الشرقية

إدارة متابعة موافدين بالمنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة الإحساء.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة حفر الباطن.

إدارة متابعة الوافدين بمحافظة الخفجي.

إدارة جوازات المنطقة الشرقية (الدمام).

إدارة جوارات محافظة الاحساء.

إدارة جوازات محافظة حفر الباطن.

إدارة جوازات محافظة الخفجي.

إدارة جوازات محافظة الجبيل.

شعبة جوازات محافظة الخبر.

شعبة جوازات محافظة رأس تنورة.

شعبة جوازات محافظة قرية العنيا.

شعبة جوازات محافظة النعبرية.

المنافذ: مطار الملك فهد الدولي ، مطار الاحساء، جسر الملك فهد، منفذ الخفجي، منفذ الرقعي، منفذ سلوى.

العقوبات القانونية للوافد الهارب