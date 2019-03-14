تفاصيل حركة النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٠ هـ .. وهكذا طريقة التظلم

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أعلنت وزارة التعليم عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عن العام 1440 هـ والتي جاءت نسبة تلبية الرغبات فيها 19.73 %.

وقالت وزارة التعليم إن نسبة عدد المتقدمين بلغت 15.61 % من مجموع المعلمين والمعلمات في المملكة فيما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الأولى 60.84 % بينما بلغت نسبة المنقولين على الرغبة الثانية 6.36 % فيما تم نقل 29 % على باقي الرغبات بخلاف الأولى والثانية.

طريقة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

الدخول إلى حسابك في نظام نور عبر الرابط التالي (هنا)

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اختيار خدمات شؤون المعلمين

استعلام عن حركة النقل الخارجي

الاطلاع على النتيجة

مع العلم أنه سيتاح الاعتراض وطلب التظلم إلكترونياً من حساب المعلم على نظام نور.

نتائج النقل للظروف الخاصة

وبحسب المختص في شؤون المعلمين محمد الزراع فإن نتائج النقل للظروف الخاصة لا تعلن مع نتيجة حركة النقل_ الخارجي وآليتها تختلف عن آلية حركة النقل .

وأضاف أن نتائج النقل للظروف الخاصة مستقلة وتعلن بشكل فردي وليس لها وقت محدد وتصل للمعلم رسالة على جواله بالقبول أو الرفض في حال أقرت اللجنة.

إحصائيات حركة النقل الخارجي 1440

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كشف قبل عدة أيام عن بعض إحصاءات حركة النقل الخارجي 1440 هـ حسب سنة التقديم، حيث بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، وبين أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

وأوضح العصيمي أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأفاد بأن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، إضافة إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.



