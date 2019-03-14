اسماء حركة النقل الخارجي 1440 نظام نور NOOR نتائج حركة النقل الخارجي كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، عن الكشف عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات ومنسوبي وزارة التعليم في المملكة، وكل من شملهم تعميم فتح التقديم على حركتي النقل الداخلي والخارجي في المملكة العربية السعودية.

كما سوف يتم الكشف عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 هجرية، وذلك اليوم الخميس، حسبما كشفت الوزارة عبر نظام نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، وذلك برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، كما سوف يتم الكشف عن تفاصيل الحركة من مسئولي التعليم، وذلك من أجل توضيح كافة النسب التي اعتمدت على سنة التقديم لإتمام عملية لم الشمل وتقليل الاغتراب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية، أن ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440، حيث إنه يمكن لكافة المتقدمين في الحركة متابعة الإعلان عن النتيجة عبر موقع نظام نور الإلكتروني والذي يتيح الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية، أو من خلال حساب المعلم أو المعلمة أو الموظف الإدارية، وذلك مع إدخال رمز التحقق واستكمال خطوات الاستعلام من خلال الدخول على خدمات شؤون المعلمين، ويمكن الاستعلام عبر نظام نور “من هنا“.