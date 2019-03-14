السعودية اليوم / وفد مجلس الشورى يزور قطار الحرمين وينتقل عبره إلى المدينة المنورة



جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس

قام وفد من أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي اليوم، بزيارة إلى محطة قطار الحرمين الشريفين بجدة، وذلك للوقوف على ما يقدم من خدمات للمواطنين والحجاج والمعتمرين.

وكان في استقبال الوفد المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد عبد الحفيظ فدا وعدد من المسؤولين.

وفي بداية الزيارة اطلع الوفد على ما تحويه المحطة من مرافق وعلى الخدمات المقدمة للمستفيدين منه.

عقب ذلك استقل أعضاء المجلس قطاراً من محافظة جدة إلى منطقة المدينة المنورة وتم خلال الرحلة تقديم الملاحظات والاستفسارات إلى مسؤولي قطار الحرمين.

من جانبه نوه اللواء ناصر العتيبي في تصريح صحفي بمشروع قطار الحرمين الشريفين الذي يأتي كأحد الشواهد الجلية التي تقدمها المملكة العربية

وأكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على أن المجلس يحرص على تحقيق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس يقدم توصياته للجهات لما فيه خدمة الصالح العام وبما يسهل أدائها ويحقق أهداف الدور الرقابي المهم الذي يقوم به المجلس ومنه رفع جودة الخدمات المقدمة.

ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب، ومعالي المهندس عبد الله بن عبدالعزيز الضراب، والدكتور سعدون بن سعد السعدون، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الحرقان، والدكتور سعيد بن قاسم المالكي والأستاذ ناصر بن عبد اللطيف النعيم، والأستاذ هزاع بن بكر القحطاني، والمندوب المرافق حسن محمد المعشي.

// انتهى //

13:22ت م

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جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسقام وفد من أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي اليوم، بزيارة إلى محطة قطار الحرمين الشريفين بجدة، وذلك للوقوف على ما يقدم من خدمات للمواطنين والحجاج والمعتمرين.وكان في استقبال الوفد المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد عبد الحفيظ فدا وعدد من المسؤولين.وفي بداية الزيارة اطلع الوفد على ما تحويه المحطة من مرافق وعلى الخدمات المقدمة للمستفيدين منه.عقب ذلك استقل أعضاء المجلس قطاراً من محافظة جدة إلى منطقة المدينة المنورة وتم خلال الرحلة تقديم الملاحظات والاستفسارات إلى مسؤولي قطار الحرمين.من جانبه نوه اللواء ناصر العتيبي في تصريح صحفي بمشروع قطار الحرمين الشريفين الذي يأتي كأحد الشواهد الجلية التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، مشيداً بالخدمات التي يقدمها القطار وما تحويه مرافق المحطات من سبل الراحة والأمان.وأكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على أن المجلس يحرص على تحقيق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس يقدم توصياته للجهات لما فيه خدمة الصالح العام وبما يسهل أدائها ويحقق أهداف الدور الرقابي المهم الذي يقوم به المجلس ومنه رفع جودة الخدمات المقدمة.ويضم الوفد نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب، ومعالي المهندس عبد الله بن عبدالعزيز الضراب، والدكتور سعدون بن سعد السعدون، والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الحرقان، والدكتور سعيد بن قاسم المالكي والأستاذ ناصر بن عبد اللطيف النعيم، والأستاذ هزاع بن بكر القحطاني، والمندوب المرافق حسن محمد المعشي.// انتهى //13:22ت م0087

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