استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440 .. رابط نتيجة حركة النقل للمعلمين والمعلمات gta.moe

رابط استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 1440 اليوم من موقع وزارة التعليم وعبر رابط الغدارة العامة لشؤون المعلمين gta.moe ، حيث من المنتظر ظهور نتيجة حركة نقل المعلمين والمعلمات وتقليل الاغتراب ولم الشمل، خلال ساعات قليلة، وسط حالة من التقرب بعد ظهور بعض النسب عن نتائج نقل المعلمات والمعلمين، لتوضيح عدد المتقدمين وفق سنة التقديم على الحركة، وسنوفر أدناة صورة من هذا التقرير.

موقع بوابة وزارة التعليم السعودية أعلن رابط استعلام نتائج حركة النقل الخراجي 1440-2019، وجاري العد الزمني التناقصي لحين الوصول لموعد فتح البوابة وتحديد بيانات الدخول، والتي قدن تكون هي نفس بيانات تسجيل الدخول على رابط نظام نور للمعلمين والمعلمات، لتسهيل عملية الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي والتعرف على من شملتهم نتائج لم الشمل وتقليل الاغتراب في صفوف المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

طريقة استعلام نتائج حركة النقل الخارجي

طريقة استعلام نتائج حركة النقل الخارجي وتقديم طلب اعتراض على نتيجة النقل الخارجي، سيتاح اليوم بمشيئة الله، ويسكون باستطاعة المعلم أو المعلمة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لاستعلام نتائج النقل الخارجي، برقم الهوية أو رقم السجل المدني، ثم التعرف على أسماء المنقولين، وفي حالة رفض الطلب، سيتضح أمام المعلم سبب رفض أو قبول طلبه ضمن إجراءات النقل الخارجي 1440، ثم يتم فتح تقديم اعتراضات النقل الخارجي 1440.

موقع نتائج النقل الخارجي 1440

الغدارة العامة لشؤون المعلمين ستوفر نتائج حركة النقل الخارجي 1440، من بوابة وزارة التعليم استعلام عن رابط نتائج النقل الخارجي وسنتعرف خلال الدقائق المقبلة عن بيانات تسجيل الدخول ونضعها بين أيدكم.