نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 ..استعلام اسماء المعلمين والمعلمات المنقولين عبر نظام نور

تعلن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات ومنسوبي وزارة التعليم السعودية، من شملهم تعميم فتح التقدم على حركتي النقل الخارجي والداخلي والإيفاد، وستظهر نتائج حركة النقل الخارجي عبر موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، وستعلن كافة التفاصيل من خلال مسئولي التعليم، لتوضيح جميع النسب التي اعتمدت على سنة التقديم لإتمام عملية لم الشمل وتقليل الاغتراب، وتوفير بيئة عمل أفضل للمعلم أو المعلمة تنعكس على جودة التعليم.

وزارة التعليم أكدت ظهور نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس الموافق السابع من شهر رجب، الرابع عشر من شهر مارس 2019، وتم توضيح بعض النسب الإحصائية التي ستعلن بالتفاصيل من خلال النتائج والبيانات التي ستصدر خلال ساعات على البوابة الإلكترونية الرسمية، والبيانات الصحفية التي سيتم تداولها عبر وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمرئية والإلكترونية، قبيل استعلام نتائج حركة النقل الخارجي 2019.

استعلام نتيجة حركة النقل الخارجي 1440

استعلام نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 من خلال نظام نور بعد تسجيل الدخول برقم الهوية أو رقم السجل المدني، من حساب المعلم أو المعلمة أو الموظف أو الإداري، مع إدخال رمز التحقق واستكمال خطوات الاستعلام بالدخول على خدمات شؤون المعلمين، و استعلام نتائج حركة النقل الخارجي.

رابط نظام نور نتائج النقل الخارجي

الحصول على النتائج لحركة لم شمل أسر المعلمين والمعلمات ومن شملتهم الحركة، من خلال رابط نظام نور الإلكتروني، بعد تسجيل الدخول كما تحدثنا بعالية.