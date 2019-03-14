"فيسبوك" تصدر توضيحا حول تعطل خدماتها والانستقرام والواتساب

أصدرت شركة فيسبوك، مساء يوم الأربعاء، توضيحا حول تعطل خدماتها وكذلك الانستقرام والواتس أب خلال الساعات الماضية.

وقالت شركة فيسبوك في بيان صحفي أوردته قناة "رقمي" عبر "تويتر" إنها تركز حاليًا كامل طاقتها لحل جميع المشاكل التي تواجه جميع خدماتها من اسنتقرام وواتساب وغيرهم.

وأضافت شركة فيسبوك إنها غير متأكدة عما إذا كان العطل مرتبط بهجمات DDoS.

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واشتكى ملايين المتابعين في الوطن العربي والعالم من توقف مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وانستقرام وواتساب"، وظهور رسائل خطأ عبر صفحاتهم الشخصية عند قيامهم بنشر أي محتوي.

ونشرت بعض المواقع خريطة توضح الدول التي يواجه سكانها عطلا في فيسبوك ومواقع التواصل الأخرى خلال الساعات الماضية، منها مصر وفلسطين وتركيا والسعودية وليبيا والسودان.