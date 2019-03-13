رابط الضمان الإجتماعي 1440 هـ للإستعلام عن مساعدة المقطوعة وموعد صرف والشروط للحصول علىها ،، بعد...

إليكم رابط الضمان الإجتماعي 1440 هـ للإستعلام عن مساعدة المقطوعة و موعد صرف والشروط للحصول علىها ،، بعد إيداع 2 مليار سعودي لمستفيدي الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية ، أودعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في السعودية مبالغ معاشات الضمان الإجتماعي والبرامج المساندة لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات ، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مساعدة المقطوعة ، من أجل الإستعلام عن الضمان ، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة على تقديم مساعدات مالية ونقدية لكافة المواطنين والأسر المحتاجة والتي لاتستيطع التعايش مع غلاء المعيشة وإرتفاع أسعار الخدمات والمحروقات ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة ، حيث سنرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة والضمان الإجتماعي .
شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة
حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط للإستفادة من مساعدة المقطوعة ،وهي كما يلي :-
- وهي لا يقل سن المتقدم عن 35 عامًا.
- ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.
- الأسر محدودي الدخل وأصحاب الاحتياج.
- ألا يكون مشترك بمعاشات الضمان الاجتماعي.
- أن يكون المواطن مقيم في داخل المملكة.
- يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للصرف المساعدات.
رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة
نرصد لكم متابعينا الكرام رابط للإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، حيث قامت وزارة العمل والضمان الإجتماعي بإيداع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكة للمستفيدين بشكل مباشر ، ويمكنكم الاستعلام عن المقطوعة من هـــنــا