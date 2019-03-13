رابط نظام نور نتائج حركة النقل الخارجي 1440 : الاستعلام عن النقل الداخلي والخارجي 1440 للمعلمين...

نتائج حركة النقل الخارجي 1440 ، أعلنت وزارة التعليم عن الجدول الزمني الخاص بتحديث البيانات وحركة النقل الخارجي لعام 1439/ 1440 للمعلمين والمعلمات، وقالت الوزارة أنه بدءاً من الأسبوع القادم تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس، وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية على موقع نظام نور.

كما أوضحت وزارة التعليم ضوابط المفاضلة في النقل الداخلي والخارجي 1440 ، حيث أدرجت للمرة الأولى البرامج التدريبية الصيفية ضمن عناصر المفاضلة بين المعلمين المتقدمين لحركة النقل الخارجي على الرغبة الأولى والرغبات من (2-20)، ورصدت لها 10 درجات بالموازاة في الدرجة مع من حصل على جائزة التميز للتعليم على مستوى الوزارة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، وكذلك من يعمل قائد مدرسة حتى موعد إغلاق النظام.

موعد حركة النقل الخارجي 1440

ووفقاً للجدول الزمني الذي نشرته الإدارة العامة لشؤون المعلمين، فإن إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي سيبدأ في 21 جمادى الأولى، وسيتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل في 2 جمادى الآخرة، كما وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي، على العمل بتعميم إجراءات حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1440/1439 من تاريخ صدوره 1440/04/18, وإلغاء ما يتعارض معه من تعميم وقرارات سابقة.

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي 1440

وحسب الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي 1440 وتحديث بيانات المعلمين والمعلمات، حددت وزارة التعليم، موعد نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠ في يوم 07 رجب 1440، بينما ستكون نتائج حركة النقل الداخلي في 25 شعبان 1440 وسيتاح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي لمدة 10 أيام وسيتم اعتماد نتيجة الحركة في 25 شعبان والبدء مباشرة بإخلاء طرف المنقولين والمنقولات بعد إنهاء أعمالهم.

رابط الاستعلام عن النقل الخارجي ١٤٤٠ نظام نور (اضغط هنا)

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ضوابط مفاضلة النقل الداخلي والخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات

أعلنت إدارة شؤون المعلمين عن إضافة 10 درجات بعناصر مفاضلة النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1440/1439 هجرية، لكل من عمل قائد مدرسة، ومن حصل على جائزة وزارة التعليم للتميز، ومن حصل على شهادة معتمدة من المركز الوطني لحضور البرامج الصيفية المنفذة لعام 1439/1438 هجرية.ونصت الفقرة (7) من عناصر المفاضلة على “من حصل على شهادة معتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لحضور برامجها الصيفية المنفذة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، بينما خصصت الوزارة 30 درجة لعدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 1439/05/04 حتى تاريخ 1440/04/20هـ، وتتساوى عناصر المفاضلة ( المعدل التراكمي ) و(عام التخرج ) و(درجة الأداء الوظيفي للعام السابق ) بـ20 درجة.

وتتم مفاضلة المتقدمين على الرغبة الأولى وفق الترتيب الآتى: أولاً سنة التقديم، وفي حالة التشابه في سنة التقديم تتم المفاضلة وفق تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر والسنة مطروحاً منها أيام الغياب بدون عذر.

وفِي حالة التشابه فيما سبق تتم المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان التالية: عدد أيام الغياب بعذر من تاريخ 1439/05/04 حتى تاريخ 1440/04/20، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق، ومن يعمل قائد مدرسة حتى موعد إغلاق النظام، وكذلك من حصل على جائزة التميز للتعليم على مستوى الوزارة للعام الدراسي 1438/1439 (2018م)، وأخيراً البرامج التدريبية الصيفية.

وفِي حالة التشابه فيما سبق تتم مفاضلة المعلمين وفق: تاريخ المباشرة باليوم، ثم المعدل التراكمي، ثم عام التخرج، ثم الأداء الوظيفي السابق.

نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠ نظام نور

يترقب الكثير إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ١٤٤٠ للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور من خلال رقم الهوية ويلزم أولاً تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، ويمكنكم الاستعلام عن النقل الخارجي ١٤٤٠ نظام نور للمعلمين والمعلمات من خلال الرابط المرفق أعلاه.