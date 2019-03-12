رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف برقم الهوية الوطنية | صفحة الدخول بنك التسليف والادخار

تسجيل دخول حسابي بنك التسليف، يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطن السعودي، حيث يوفر البنك خدمة حسابي بنك التسليف والادخار وذلك عن طريق رقم السجل المدني، توفر هذه الخدمة قاعدة بيانات كبيره تحتوي علي معلومات المستفيد ومعلومات القرض والتفاصيل بشكل كامل بحيث يستفيد مراجع الحسابات من خدمات البنك إلكترونيا بدلا من فروع بنك التسليف والادخار، لنتعرف من خلال موقعنا عن رابط وطريقة تسجيل دخول بنك التسليف بشكل صحيح بالخطوات.

تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

والجدير بالذكر أنه عند تسجيل دخولك لبنك التنمية الاجتماعية، وإدخال رقم الهوية سوف يوضح لك الموقع كافة المعلومات والبيانات كالتالي:

الاسم: اسم المستفيد الرباعي في قرض بنك التسليف.

رقم الهوية: رقم البطاقة القومية للمستفيد المسجلة .

تاريخ الميلاد: تاريخ ميلاد المستفيد المدرج علي بطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ انتهاء الهوية: تاريخ سريان الهوية الوطنية التاريخ الموجود في بطاقة الأحوال.

الدخول السابق: سيظهر لك آخر تسجيل دخول لك إلى بوابة بنك التنمية الاجتماعية.

رقم الطلب: جميع المستفيدين من قرض بنك التسليف لديه رقم طلب خاص فقط.

نوع القرض: يوضح لك نوع القرض الذي تم الحصول عليه (قرض الزواج، القرض العائلي، قرض الترميم أو غيرها).

تاريخ تقديم الطلب: التاريخ الذي تقدمت فيه بطلب للحصول علي قرض من بنك الائتمان.

الفرع: فرع البنك الذي تم تقديم طلبك والوثائق الخاصة به.

نتيجة الأجراء: تم صرف أو رفض النتيجة النهائية للقرض.

تاريخ الأجراء: سيتم عرض أيام العمل علي تطبيق القرض الخاص بك وعدد الأيام التي يستغرقها تنفيذ الطلب.

رابط تسجيل دخول حسابي بنك التسليف

ويمكن تسجيل الدخول لخدمة حسابي بنك التسليف عن طريق الذهاب لرابط بنك التنمية الاجتماعية، قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الذي قمت بتسجيلها من قبل عبر الموقع، ومن ثم اضغط على موافق، بعد ذلك سيتم تحويلك لصفحة خدمة حسابي، ستظهر لك جميع القروض المتوفرة والتي تريد الاستعلام عنها، قم باختيار القرض الذي تريد معرفة تفاصيله.