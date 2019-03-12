استعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني للموظفين السعوديين

المؤسسة العامة للتقاعد السعودية أتاحت خدمة استعلام عن راتب التقاعد للموظفين الحكوميين السعوديين، وذلك من اجل حساب المعاش والراتب التقاعدي ومكافئة نهاية الخدمة من خلال خدمة الاستفسار عن الراتب التقاعدي، حيث توضح هذه الخدمة عدد سنوات الخدمة التي عملت بها بالجهة الحكومية مع توضيح بيان كامل عن الراتب التقاعدي الشهري الذي سوف يتحصل عليه المتقاعد بعض المعاش، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن مستحقات تقاعدية فرجاء تابعونا.

استعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني

المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية أتاحت إمكانية التعرف علي قيمة حساب المعاشات عن طريق حاسبة الراتب التقاعدي للعسكريين المتقاعدين وأيضا الموظفين وغيرهم من الذين أتموا السن القانوني للخروج من العمل، ومن اجل الحصول علي المعاش التقاعدي بشكل سليم يلزم الدخول علي رابط الخدمة الإلكترونية والذي يمكن الدخول عليه من خلال الرابط الالكتروني التالي استعلام عن الراتب التقاعدي، من ثم سنقوم باتباع الخطوات التالية كما هو موضح بالصور التالية.

كما هو موضح بالصور السابقة طريقة استعلام عن راتب التقاعد بالسجل المدني، حيث يمكن معرفة القيمة المحسوبة من خلال تعبئة البيانات بعد الدخول علي رابط موقع المؤسسة العامة للتقاعد السعودية الذي رفقناه رابطه بعالية من ثم نقوم باختيار خدمة حساب راتب التقاعد إلكترونيا لكتابة جميع البيانات كما هو موضح بالصورة الأولي من ثم نقوم بالضغط علي أيقونة عرض.