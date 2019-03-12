اقتصادي / 63 سفينة عبرت قناة السويس اليوم في الاتجاهين



القاهرة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

عبرت 63 سفينة اليوم، المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين، بحمولات إجماليه بلغت 3 ملايين و 600 ألف طن.

وأوضحت الإحصاءات الملاحية للهيئة، أن قافلة الشمال ضمت 37 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 200 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 26 سفينة بحمولات بلغت مليون و 400 ألف طن.

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12:46ت م

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