السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل وزير الخدمة المدنية



حائل 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتب سموه بقصر أجا اليوم معالي وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ومعالي نائبه عبدالله الملفي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

وفي مستهل اللقاء رحب سموه بمعالي وزير الخدمة المدنية منوهاً بدور الوزارة لرفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير والتواصل والدعم واستعراض الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.

من جهته أعرب معالي وزير الخدمة المدنية عن شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على ما يجده فرع المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة مؤكداً أن لائحة الموارد البشرية التي تم إطلاقها مؤخراً تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عبدالله الفايز وعدد من المسؤولين .

// انتهـى//

14:43ت م

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