نتائج مقياس موهبة 1440 رابط استعلام النتائج عبر بوابة mawhiba المباشر

تم الإعلان عن إطلاق نتائج مقياس موهبة 1440 عبر بوابة موهبة mawhiba الإلكترونية اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 11 مارس 2019 من قبل حساب موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد أرفق حساب موهبة تويتر رابط بوابة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع للاستعلام عن نتائج موهبة 2019.

وقد انطلق المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين من حرص القيادة الحكيمة بالمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الغير محدود في كافة الأمور التي تتعلق بالتعرف على الموهوبين ورعايتهم، حيث يهدف المشروع إلى تطوير نموذج من أجل التعرف على الموهوبين باستخدام منهجية علمية متطورة وحديثة يرتكز اهتمامها في المقام الأول على أسس علمية، بالإضافة إلى أفضل الممارسات التربوية، وذلك لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة موهبة تسجيل دخول إلى الحساب الشخصي للاستعلام عن نتائج موهبة 2019.

نتائج مقياس موهبة 1440

أعلن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 4 رجب 1440 الموافق لتاريخ 11 مارس 2019م من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “موهبة تويتر”، عن إطلاق نتائج موهبة للقدرات العقلية المتعددة، وكان قد أعلن الحساب الرسمي عن اجتياز ما يزيد عن 18 ألف طالب وطالبة لاختبار مقياس موهبة 2019، وسوف يتم توزيع الطلاب/الطالبات المجتازين لاختبار مقياس موهبة على البرامج المختلفة وفقاً للمعايير، ويتم الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة 1440 عبر بوابة موهبة mawhiba الإلكترونية.

كما تقدم المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين أمس بالاعتذار عن التأخير في إتاحة نتائج مقياس الموهبة للقدرات العقلية المتعددة، وأعلن عن إمكانية الحصول على النتائج من خلال دخول موقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للتعرف على الموهوبين الرسمي، ويجب العلم بأن بوابة موهبة تسجيل دخول تتيح لطلبة المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين إمكانية الحصول على الاستفادة من خدماتها الإلكترونية وبرامجها الإثرائية المختلفة وفق معايير يتم تحديدها حسب البرامج المتاحة لديها، ويأتي ضمن الخدمات المتاحة حالياً إمكانية استعلام نتائج مقياس موهبة 1440 mawhiba.

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كما دعا المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين كافة الطلاب الحاصلين على نسبة أعلى من 5% في اختبار مقياس موهبة للقدرات العقلية، للمبادرة بالتسجيل وحجز مقعد في برامج الإثراء الصيفي من خلال دخول بوابة موهبة 2019، ومن يرغب في التعرف على نتيجة مقياس الموهبة للعام الجاري، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع بوابة موهبة الإلكترونية، وذلك باتباع رابط الاستعلام نتائج مقياس موهبة 1440 المباشر المرفق من خلال التالي (mawhiba.org.sa) موقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

اختبار مقياس الموهبة والإبداع

تم تطوير اختبار مقياس موهبة من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومراجعة شاملة للأدبيات العلمية والمقاييس العالمية في مجال التعرف على الطلبة الموهوبين والمبدعين حتى يكون متوافقاً مع أحدث التطورات العلمية في المجال ذاته، بالإضافة إلى تناسبه للبيئة العربية والسعودية، فهو يقيس القدرات الذهنية في مجال الموهبة ومجال الإبداع لدى كافة الطلاب بجميع مراحل التعليم العام، ومن خلال بوابة موهبة الإلكترونية يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة mawhiba.