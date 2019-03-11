اخبار السعوديه

بالخطوات..طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “Alwaleed Philanthropies” هي مؤسسة لمساعدة المحتاجين إلى سكن أو سيارة، أنشأها الأمير الوليد بن طلال آل سعود وهي مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى تقديم عدة مشروعات وحدات سكنية أو تقديم سيارات لغير القادرين وذلك للمساندة وتخفيف عبء الحياة في وسط الغلاء المعيشي، ولهذا سميت باسم “مؤسسة الوليد للإنسانية” أي تقدم أعمال الخير والرأفة بأحوال الناس المحتاجين أو ذوي الطبقة الفقيرة من أجل المعيشة بشكل أفضل وتحقيق المساواة بين المجتمعات.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تقدم مؤسسة الوليد للإنسانية عبر الموقع الرسمي للحصول على المساعدات مثل السكن أو السيارة ولكن بشروط محددة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية..

بالخطوات..طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

بالخطوات..طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

كما هو مبين بالصورة المرفقة لـ تسجيل جديد في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل تقديم طلب إسكان أو سيارة :-

  • أدخل على رابط موقع مؤسسة الوليد للإنسانية Alwaleed Philanthropies.
  • انقر على خانة تسجيل جديد.
  • ثم قم بتعبئة البيانات التي أمامك مثل(الاسم رباعي- رقم الهوية الوطنية -البريد الإلكتروني – رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها).
  • اضغط على كلمة تسجيل.
  • عند تفعيل الحساب سوف يتابعك الموقع تلقائياً.
  • بعد ذلك تفعيل حساب تويتر والذي يمكنك من الحصول على (إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد بن طلال، العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور ظهورها).
  • حينما تنتهي من استكمال البيانات المطلوبة وتفعيل الحساب تتمكن من تسجيل الدخول في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إل حسابك الشخصي.
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا