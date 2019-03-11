بالخطوات..طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

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التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “Alwaleed Philanthropies” هي مؤسسة لمساعدة المحتاجين إلى سكن أو سيارة، أنشأها الأمير الوليد بن طلال آل سعود وهي مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى تقديم عدة مشروعات وحدات سكنية أو تقديم سيارات لغير القادرين وذلك للمساندة وتخفيف عبء الحياة في وسط الغلاء المعيشي، ولهذا سميت باسم “مؤسسة الوليد للإنسانية” أي تقدم أعمال الخير والرأفة بأحوال الناس المحتاجين أو ذوي الطبقة الفقيرة من أجل المعيشة بشكل أفضل وتحقيق المساواة بين المجتمعات.
التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية
تقدم مؤسسة الوليد للإنسانية عبر الموقع الرسمي للحصول على المساعدات مثل السكن أو السيارة ولكن بشروط محددة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية..
كما هو مبين بالصورة المرفقة لـ تسجيل جديد في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل تقديم طلب إسكان أو سيارة :-
- أدخل على رابط موقع مؤسسة الوليد للإنسانية Alwaleed Philanthropies.
- انقر على خانة تسجيل جديد.
- ثم قم بتعبئة البيانات التي أمامك مثل(الاسم رباعي- رقم الهوية الوطنية -البريد الإلكتروني – رقم الجوال وكلمة المرور وتأكيدها).
- اضغط على كلمة تسجيل.
- عند تفعيل الحساب سوف يتابعك الموقع تلقائياً.
- بعد ذلك تفعيل حساب تويتر والذي يمكنك من الحصول على (إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الوليد بن طلال، العلم بإعلان لائحة المستفيدين فور ظهورها).
- حينما تنتهي من استكمال البيانات المطلوبة وتفعيل الحساب تتمكن من تسجيل الدخول في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إل حسابك الشخصي.