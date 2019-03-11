بالخطوات..طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية Alwaleed Philanthropies

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “Alwaleed Philanthropies” هي مؤسسة لمساعدة المحتاجين إلى سكن أو سيارة، أنشأها الأمير الوليد بن طلال آل سعود وهي مؤسسة خيرية تقدم المساعدات للمحتاجين سواء داخل المملكة أو خارجها، تهدف إلى تقديم عدة مشروعات وحدات سكنية أو تقديم سيارات لغير القادرين وذلك للمساندة وتخفيف عبء الحياة في وسط الغلاء المعيشي، ولهذا سميت باسم “مؤسسة الوليد للإنسانية” أي تقدم أعمال الخير والرأفة بأحوال الناس المحتاجين أو ذوي الطبقة الفقيرة من أجل المعيشة بشكل أفضل وتحقيق المساواة بين المجتمعات.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تقدم مؤسسة الوليد للإنسانية عبر الموقع الرسمي للحصول على المساعدات مثل السكن أو السيارة ولكن بشروط محددة من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية..

كما هو مبين بالصورة المرفقة لـ تسجيل جديد في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أجل تقديم طلب إسكان أو سيارة :-