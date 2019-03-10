الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول

نتعرف سويا علي خطوات الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي علي موقعها الالكتروني علي شبكة الأنترنت ، وذلك من اجل التحقق من الموافقة على طلب المقدمة لمكتب العمل لكي تتم نقل الكفالة والخدمات إلي صاحب العمل الجديد بشكل إلكتروني، حيث يمكن الانتهاء من هذا الأجراء بكل سهولة من خلال زيارة بوابة وزارة العمل السعودية الخدمات الإلكترونية والتي سوف نرفقها لكم بأسفل هذه التدوينة لكي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة فرجاء تابعونا.

مكتب العمل السعودي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالأراضي الحجازية حيث وفر الاستعلام عن خدمة نقل كفالة وافد لكي يوفر الوقت والجهد الذي يبذله كل مواطن ومقيم من اجل الانتهاء من هذا الأجراء الروتيني، وكما نعلم بان هناك العديد من الجنسيات من العمالة الوافدة تذهب إلي السعودية بسبب انتعاش السوق السعودي للعمل بصفة مستمرة وهذا ما يجعل العاملين بالقطاع الخاص يختارون الوظائف المناسبة لهم والشاغرة.

الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد

سنوضح لكم طريقة خدمة استعلام عن طلب نقل كفالة عامل وافد التي توفرها وزارة العمل السعودي علي شبكة الأنترنت، حيث يلزم علي المستعلم الدخول علي رابط الاستعلام عن نقل كفالة موظف وافد من اجل البحث عن الطلب من خلال كتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز وذلك من اجل معرفة المعلومات المهمة المتعلقة بالموافقة علي طلب نقل الكفالة.

وختاما أوضحنا لكم كيفية الاستعلام عن طلب نقل كفالة بعالية من اجل ان يستطيع الجميع التعامل مع خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بكل سهولة حيث سنقوم بمتابعة هذا المقال بصفة مستمرة للطرح المزيد من التفاصيل اكثر حول خدمة استعلام عن نقل كفالة عن طريق أرفاق مقطع فيديو يشرح حثيات خطوات الاستعلام عن نقل كفالة بشكل مفصل.