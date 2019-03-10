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2019-03-10 فيديو.. راكبة على الخطوط السعودية تنسى رضيعها بالمطار فكيف تصرف كابتن الطائرة؟ متابعات الخليج 365 - الرياض عادت طائرة تابعة للخطوط السعودية إلى المطار، بعد أن نسيت راكبة على الخطوط ولدها الرضيع بالمطار. Advertisements وأظهر مقطع فيديو، كابتن الطائرة وهو يطلب من المطار العودة مرة أخرى بسبب هذه الحالة. ونال الموقف استحسان مشاهدي المقطع الذين أشادوا بإنسانية كابتن الطائرة، وبتفهم إدارة المطار لهذه الحالة الطارئة. ولم يوضح الفيديو المطار أو تفاصيل أخرى عن الواقعة الإنسانية.









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