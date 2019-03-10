نتائج موهبة 1440 بالسجل المدني استعلام درجات قياس وأسماء الناجحين

أعلنت بوابة موهبة نتائج موهبة 1440 بالسجل المدني مساء اليوم الأحد 3 رجب الجاري، وعبر بوابة موهبة استعلام النتائج يمكن التعرف على درجات مقياس موهبية وإبداع، للمتقدمين على المقياس لاستكمال إجراءات الترشيح على أقسام المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين،وللاستعلام عن نتائج اختبار موهبية من خلال رقم موهبة، أو عبر الموقع الإلكتروني مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع عن طريق رقم الهوية أو رقم السجل، وسنتعرف على الإجراءات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة.

موقع بوابة موهبة اعلن منذ قليل ظهور نتائج مقياس موهبة وإبداع، ونك نشر رابط الاستعلام عن نتائج قياس موهبة الرسمي، والطرق البديلة التي تمكن الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على درجات و نتائج موهبة 1440 بالسجل المدني أو رقم الهوية، حيث تم نشر رقم الاتصال الهاتفي تحت اسم رقم موهبة للتعرف على النتائج لمن لم يتمكن من الحصول على الدرجات حتى الآن.

نتائج موهبة 1440 موقع موهبة الرسمي

أعلن موقع بوابة موهبة عن اجتياز 18 ألف طالب وطالبة اختبار مقياس الموهبة والإبداع، من طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الثالث والسادس الابتدائي، وطلاب الصف الثالث المتوسط، من الطلاب المسموح لهم التسجيل في مقياس موهبة وإبداع، وسيتم توزيع الطلاب الناجحين على أقسام المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين وفق المعايير، ويمكن استعلام نتائج موهبة 1440 بالسجل المدني من بوابة موهبة وسنوضح لكم سبب تأخير ظهور النتائج.

بوابة موهبة استعلام النتائج اختبار الموهوبين

تأخر ظهور نتائج موهبة 1440 أثار عدة تساؤلات من أولياء الأمور رغم نشر بعد إدارة التعليم صور لأسماء الطلاب الناجحين، وتحديد أقصى معدل وهو 880 درجة، واعتذرت بوابة موهبة منذ قليل عن تأخر النتائج وتأجيل إعلانها يلوم غدا الإثنين الموافق 11 مارس 1440، ويمكن متابع رابط بوابة موهبة للنتائج والدخول بالسجل المدني للتعرف نتائج مقياس موهبة وإبداع.