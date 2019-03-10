الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية عبر رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء

نرفق لكم رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء من اجل الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب أو رقم الاشتراك وذلك من خلال خدمة الفاتورة الإلكترونية، حيث يمكن الدخول علي الموقع الالكتروني للشركة من اجل حساب قيمة الاشتراك الشهرية التقديرية عن طريق خدمة “الفاتورة الإلكترونية” التي ستجدون الرابط الخاص بها بأسفل هذه التدوينة.

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء أتاح خدمة الاعتراض على قيمة فاتورة الكهرباء، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم بتقديم تظلم في حالة وجود أي شكاوى تخص خلل في قراءة العداد، حيث يقوم المستفيد بدفع مبلع 100 ريال سعودي من اجل تقديم طلب للشركة وهنا تقوم الشركة بدارسة الحالة ويتم الرد علي المستهلك بالموافقة أم الرفض.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية

توفر الشركة السعودية للكهرباء في السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الهواتف المحمولة وذلك من خلال إرسال رقم حسابك علي الرقم 500120 في رسالة نصية وذلك من اجل استلام جميع الفواتير الجديدة بشكل منتظم، حيث يتم أصدار جميع الفواتير في يوم الثامن والعشرون من كل شهر، حيث يمكن لجميع المواطنين في نواحي المملكة العربية السعودية الدخول علي موقع شركة كهرباء السعودية se.com.sa من اجل استعراض الفواتير.

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موقع الشركة السعودية للكهرباء

الشركة السعودية للكهرباء تقدم العديد من الخدمات الأخري من اجل أن تستطيع الحصول علي قيمة الاشتراك الشهرية حيث أطلقت خدمة تيسير من اجل أن يستطيع أي مواطن أو رب أسرة بتقسيط الفواتير القديمة بكل سهولة، حيث يمكن مشاهدة شرح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة وذلك عبر المقطع الموضح بالأسفل، كما يمكن إلغاء الاشتراك في هذه الخدمة بكل سهولة.

سنوضح لكم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية حيث يمكن لجميع المستخدمين الدخول علي موقع وزارة الكهرباء السعودية لمعرفة قيمة الفاتورة المُستحقة برقم العداد أو برقم الهوية الوطنية، حيث يمكن الإطلاع على كمية الاستهلاك التي استخدمت خلال الشهر الجاري بشكل إلكتروني عن طريق خدمة حاسبة الكهرباء التقديرية والتي تبين قيمة الاستهلاك وكذلك تكلفة المبالغ المقررة، كما يوجد المزيد من التفاصيل الأخري المتعلقة بالفاتورة.