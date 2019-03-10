بوابة موهبة 2019 mawhiba للتسجيل والاستعلام عن نتائج مقياس الموهبة 1440

ننشر رابط بوابة موهبة 2019 المشروع الوطني للكشف والتعرف على الموهوبين، حيث قام وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية معالي الدكتور أحمد العيسى بتدشين العام التاسع لمشروع التعرف على الموهوبين بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، ويتم استقبال طلبات التسجيل في بوابة موهبة لمن يرغب في الانضمام للمشروع.

ويتم التقديم باتباع عدد من الخطوات التي تؤهله لضمان فتح حساب في البوابة الإلكترونية، وقد أعلن المركز الوطني للقياس عن البدء في تسجيل مقياس موهبة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018، ويعد قياس الموهبة من أهم المقاييس التي يقوم المركز بتقديمها لاستكشاف الموهوبين والموهوبات بالمملكة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة mawhiba الإلكترونية، ورابط التسجيل في مقياس الموهبة الرسمي عبر موقع قياس Qiyas.

بوابة موهبة 2019

في ظل السعي خلف مواصلة المسيرة في التعليم النوعي وتدعيم ثقافة الابتكار، فقد قامت وزارة التعليم السعودية بدعم من القيادة الحكيمة، بإطلاق العام التاسع من مشروع اكتشاف الموهوبين والموهوبات بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إخراج عناصر وطنية تعمل على بناء مجتمع المعرفة وتحقيق النهضة المستدامة للمملكة، ويتم استخدام أحدث البرامج والمنهجيات للتعرف على الموهوبين بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس Qiyas، ويتم التسجيل في المشروع الوطني للكشف عن الطلاب الموهوبين mawhiba من خلال بوابة موهبة 2019 الإلكترونية.

ويقدم مركز قياس اختبارات قياس الموهبة والإبداع للكشف عن الموهوبين من أجل تنمية وتطوير الإبداع لدى أبناء وبنات المملكة، فهو يقوم بقياس قدراتهم العقلية والمعرفية في مجالي الرياضيات والعلوم وفهم النصوص والأشكال ومدى المرونة العقلية، وقد تم تحقيق نجاحاً كبيراً منذ انطلاق المشروع، حيث زادت أعداد المرشحين وأعداد المُختبرين وأعداد المقبولين خلال الـ8 سنوات الماضية، وقد حث الأمين العام لمشروع موهبة وإبداع 2019 الدكتور سعود المتحمي كافة مدارس المملكة وجميع الطلاب/الطالبات وأولياء الأمور بمبادرة التسجيل في موهبة mawhiba “المشروع الوطني للموهبة والإبداع” من خلال رابط التسجيل عبر بوابة موهبة 2019 الرسمية.

وقد أتاحت بوابة موهبة الإلكترونية إمكانية التسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين والموهوبات اعتباراً من تاريخ 16 أكتوبر 2018، ويستمر التسجيل في منصة موهبة حتى تاريخ 25 ديسمبر 2018، ويتم دخول بوابة موهبة وإبداع الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، ثم فتح حساب مستخدم جديد في البوابة لمن لا يملك حساباً مسبقاً، ومن ثم اتباع الخطوات الأخرى التي تفرضها البوابة للانضمام للمشروع وفقاً لسياسة وإجراءات mawhiba، ويمكنكم الولوج إلى بوابة موهبة تسجيل الدخول من خلال رابط بوابة موهبة 2019 الرسمي التالي:

رابط بوابة موهبة للتسجيل في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين.

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انطلاقاً من مبدأ الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مجتمع، فقد أعطى المركز الوطني للقياس أهمية خاصة لاختبار مقياس الموهبة والإبداع، حيث يأتي الموهوبين على رأس هذه الثروة، لذلك كان لزاماً عليهم بذل عناية البحث عنهم ورعايتهم على أكمل وجه، ومن ثم استثمار موهبتهم من أجل رفعة المكانة العلمية والتقنية والاقتصادية للمجتمع.

مقياس الموهبة والإبداع “خطوات التسجيل في اختبارات قياس”

يقوم المركز بتصميم وتقديم الأدوات والمقاييس والآليات التي تتناسب مع الطلاب من أصحاب المهارات الكامنة للموهبة والإبداع، ويطبق اختبار مقياس الموهبة والإبداع على الطلاب والطالبات بدايةً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ومن يرغب في دخول بوابة موهبة 2019 يمكنه اتباع الرابط المرفق عاليه، أما من يرغب في دخول موقع قياس للتسجيل في قياس الموهبة، يمكنه اتباع الرابط الرسمي التالي:

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رابط التسجيل في مقياس الموهبة والإبداع Qiyas.

من خلال الفيديو السابق يمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في اختبارات قياس، وطريقة التسجيل في الاختبارات الورقية، وقد تم تحديد فترات التسجيل في اختبارات قياس موهبة وإبداع، حيث تبدأ اختبارات الفترة الأولى الورقي باللغة العربية للبنين والبنات اعتباراً من تاريخ 5 نوفمبر 2018، ويستمر التسجيل المبكر في اختبارات مقياس الموهبة والإبداع 2019 حتى تاريخ 22 ديسمبر 2019، وسوف تبدأ فترة الاختبار اعتباراً من تاريخ 18 يناير 2019 وتستمر حتى 19 يناير 2019، ومن يرغب في الانضمام لاختبارات قياس موهبة؟، يمكنه اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع قياس الإلكتروني، كما يمكنكم دخول بوابة موهبة 2019 من خلال الرابط الرسمي الأخر عبر موقع نجوم مصرية.

وقد تم الإعلان من قبل الحساب الرسمي لـ موهبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة قيام الطلاب المُسجلين في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالتسجيل في قياس قبل حلول تاريخ 21 ربيع الثاني 1440هـ، كما سيتاح للطلاب إمكانية اختبار لغة الاختبار سواء كان باللغة العربية أو الانجليزية لهذا العام، ويتم التسجيل في المشروع من خلال دخول بوابة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة موهبة 2019 المرفق بالمقال.

قياس نتائج موهبة 1440

بدأت فترة اختبارات قياس موهبة الأولى الورقية للطلاب/الطالبات اعتباراً من 18 يناير 2019، وقد استمرت فترة الاختبار لليوم التالي له، ويستفيد من اختبارات قياس الموهبة والإبداع الجهات التالية:

المبادرات الـ5 الرئيسية لموهبة وكافة أنشطتها المتعددة (مبادرة الشراكة مع المدارس، مبادرة البرامج الإثرائية، مبادرة القيادات الشابة، بيئة العمل المبدع، التوعية ورفع الوعي). البرامج المتنوعة للموهوبين والمبدعين في وزارة التعليم السعودية. المؤسسات المختلفة لقطاع التعليم بالمملكة. المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة التي تهتم باختيار نوعية معينة من الطلبة الموهوبين والمبدعين.

ويتم إرسال نتائج موهبة 1440 بعد أن يتم الانتهاء من تصحيحها إلى الجهات المستفيدة بشكل إلكتروني، ويُمكن للطالب الذي قام بأداء الاختبار الإطلاع على درجات موهبة عن طريق حسابه الشخصي على مواقع الجهات المستفيدة من الاختبار مثل الموقع الإلكتروني لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع،ولدخول الموقع الإلكتروني، يمكنك اتباع رابط بوابة موهبة 2019 الرسمي المرفق.