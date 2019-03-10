بالصور: العثور على نسر ميت على ظهره جهاز تتبع في جازان يثير جدلا واسعا

عثر شاب سعودي على نسر مهاجر ميت وعلى ظهره جهاز “تتبع”، وذلك في أحد المستنقعات جنوب السعودية.

وكان شاب سعودي يتجول على قدميه في وادي طفشة بمحافظة الريث بمنطقة جازان وبالقرب من المستنقع عثر على نسر ميت ووجد على ظهره جهاز تتبع ومطبوع عليه بريد إلكتروني.

ويتضح أن الجهاز تم تركيبه على النسر في كازاخستان كجزء من دراسة مسارات رحلة نسر وهو واحد من أصل 20 نسرًا تم تتبعه بدءًا من عام 2018 .

وأشار الخبراء إلى أن بعض ما تناقل حول ربط جهاز التتبع على ظهر النسر قبل 20 عامًا، يعد معلومات مغلوطة حيث إن هذا النوع من الجهاز ” OrniTrack ” لم يكن متوفرًا قبل 20 عامًا فضلاً عن عمر البطاريات القصيرة جدًا.

وتم فك شفرة الجهاز لرصد المسافة التي قطعها النسر والتي كانت مثيرة وأظهرت قطعه لمسافات طويلة جدًا، والمثير في الأمر هو تجنب النسر المسطحات المائية الكبيرة، على الرغم من تحليقه فوق كازاخستان والعراق والسعودية وجورجيا وعدد من الدول متفاديًا الطيران فوق البحر الأسود لأكثر من مرة، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن دراسات بريطانية تؤكد أن النسر يمكنه يقطع مسافة 355 كلم في اليوم الواحد، ويفضل الهجرة والتنقل.