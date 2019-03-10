نتائج قياس موهبة 1440 لاستعلام نتائج اختبار الموهوبين ودرجات النجاح في مشروع الموهبة والإبداع

استعلام نتيجة قياس موهبة 1440 من خلال الموقع الإلكتروني بوابة موهبة وإبداع لجميع الطلاب والطالبات في الصف الثالث والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط، المتقدمين إلى اختبار مقياس موهبة وإبداع 1440، عقب انتهاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي من عملية التحليل للنتائج والتصحيح، ليتم تحديد موعد ظهور نتائج اختبار الموهبة للطلاب والطالبات من تقمن لخوض الاختبار خلال المواعيد التي تحددت قبل عدة أسابيع وبالتحديد نهاية شهر يناير 2019 الماضي.

الاستعلام عن نتائج قياس موهبة سيكون خلال ساعات من الآن، حيث أكدت بوابة موهبة الموقع الرسمي للتعرف على نتائج اختبار مقياس الموهبة والإبداع، والتعرف على أسماء الناجحين في اختبار موهبة 1440، ودرجات مقياس موهبة لكل طالب و طالبة سجلوا اختبار قياس موهبة وإبداع، ظهور نتائج قياس موهبة 1440 اليوم الأحد الموافق 3 رجب 1440، والاستعلام من موقع موهبة الرسمي.

موقع نتائج قياس موهبة 1440

استمرار تنفيذ الجدول الزمني للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، ليتم الدخول في مرحلة جديدة آلا وهي مرحلة الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة وإبداع، وستعلن اليوم النتائج من خلال بوابة موهبة الإلكترونية، وليس من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كما هو متبع مع باقي نتائج اختبارات قياس الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبار موهبة 1440 من موقع موهبة الرسمي، حيث يتم الدخول إلى حساب الطالب أو الطالبة على الموقع واستعلام النتائج صباح الأحد.

تحديث بوابة موهبة الإلكترونية ستكون هي الموقع الرسمي للتعرف النتائج حال ظهورها، وعقب الانتهاء من نشر النسب النهائية.