بوابة موهبة الرئيسية استعلام نتائج اختبار مقياس الموهبة وإبداع 1440

تعلن بوابة موهبة الرئيسة نتائج قياس موهبية 1440، حيث يتاح استعلام نتائج اختبار مقياس الموهوبة و الإبداع، من ضمن اختبارات الطلاب والطالبات المتقدم على المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين، وذلك بالتعاون مع موقع قياس للنتائج، والذي أنهى عمليات التدقيق وتصحي النتائج وتحليلها، وإرسال نتائج اختبار الموهوبين إلى الموقع الرسمي للبوابة، لاستعلام أسماء الناجحين في المقياس والتعرف على الدرجات ثم إتمام عملية التوزيع، لفئات الطلاب الموهوبين .

أكدت بوابة موهبة الرئيسية ظهور نتائج قياس موهبة وإبداع اليوم الأحد 3 رجب 1440 الموافق 10-3-2019، وسيتمكن المتقدمين لاختبار قياس مقياس الموهبة والإبداع من التعرف على النتائج والدرجات؟، بعد الدخول على رابط نتائج موهبة المرتقب تفعيله أو الإعلان عنه خلال ساعات قليلة، ويمكن من خلال رقم بوابة موهبة الاستعلام عن طريق الاتصال الهاتفي، وهي احد الخدمات التي من شاتها تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج موهبية 1440 للانتقال إلى مرحل المشروع التالية.

رابط بوابة موهبة الرئيسية للنتائج

أعلنت بعض إدارات التعليم عن عدد الطلاب والطالبات الموهوبين، من اجتازوا مقياس موهبة وإبداع بدرجات عالية، فيما يتم الاستعلام رسميا عن درجات ونتائج وأسماء الطلاب الموهوبين المجتازين نتائج قياس موهبية 1440 اليوم من خلال موقع موهبة الإلكتروني، طريقة أخرى من خلال رقم بوابة موهبة “رقم موهبة 8006123333″، حيث يتم الاستفسار عن نتائج الاختبار عبر الاتصال الهاتفي.

مما هو جدير بالذكر أن عملية توزيع الطلاب الموهوبين على الأقسام الخاصة بالمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين يوم 26-7-1440 المقبل لاستكمال باقي الإجراءات.