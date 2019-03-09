حقيقة وفاة الفنان ماجد المهندس جراء حادث سير

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أخبارا تفيد بوفاة الفنان العراقي-السعودي ماجد المهندس جراء تعرضه لحادث سير في المملكة العربية.

وأكد الفنان راشد الماجد، أن كل الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان ماجد المهندس غير صحيحة، داعيا الجميع إلى عدم تناقل مثل هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش.

وشدد راشد الماجد على ان الفنان ماجد المهندس يتمتع بصحة جيدة وعافية وانه الان يمارس حياته بشكل طبيعي، نافيا انباء وفاته جراء حادث سير. وفق الحياة برس.

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واثارت هذه الشائعة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا، إذ عبر الكثيرون عن صدمتهم من هذا الخبر حول وفاة ماجد المهندس، وذلك قبل أن تصدر أي جهة مقربة من الفنان أي توضيح.

وما يؤكد عدم صحة خبر وفاته، هو أن الفنان ماجد المهندس ذاته، نشر عبر حسابه الرسمي في انستقرام صورة جديدة للألبوم "تدري اني احبك".

يشار إلى ان ماجد المهندس (مواليد 25 أكتوبر 1971)، وهو مغني عراقي–سعودي،حيث أنه يحمل الجنسية السعودية منذ 2010، علما أنه يمتلك شعبية واسعة جدا في كل الدول العربية خاصة دول الخليج.