السعودية | النائب العام يوجه بالقبض على مواطن أثار النعرات القبلية

شكرا لقرائتكم النائب العام يوجه بالقبض على مواطن أثار النعرات القبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه النائب العام⁩ السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، الخميس، بسرعة القبض على مواطن إثر ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيراً النعرات القبلية، وتأليب الرأي العام، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وتضمن التوجيه سرعة القبض على المواطن والتحقيق معه وفق نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها في المملكة.

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