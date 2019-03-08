تسجيل رياض الأطفال 1440 نظام نور ومواعيد التسجيل الشروط العامة للتقديم في الروضة

متى تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر موقع نظام نور في جميع مدن ومحافظات المملكة، هو التساؤل الذي يبحث الآلاف من الآباء والأمهات عنه، خاصة بعد فتح تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1440-1441، وفق خطة وزارة التعليم وتعميمها الصادر بهذا الشأن، ولاستكمال عملية التقديم على مراحل التعليم الأولية، نترقب موعد فتح التسجيل روضات نظام نور بشكل إلكتروني، وتحديد ضوابط القبول والتسجيل، وكيفية التعرف على نتائج التسجيل في الروضة للعام القادم من خلال حساب ولي الأمر على موقع نظام نور الإلكتروني.

نفت العديد من المصادر فتح رابط تسجيل رياض الأطفال 1441 لأي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة الماضية بالتزامن مع فتح تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي، وما هي طريقة تسجيل رياض الأطفال عبر موقع نظام نور، الموقع الرسمية لخدمات وزارة التعليم، بعد أن أشارت بعض الجهات لشرائح قبول تسجيل طفل في الروضة، عقب تفعيل رابط الخدمة على نظام نور خلال الأيام المقبلة.

موعد تسجيل رياض الأطفال 1440

أفادت بعض المصادر المطلعة أنه من المرتقب فتح تسجيل رياض الأطفال للعام الدراسي 1440-1441، خلال شهر رجب 1440، وسيتم تفعيل رابط التسجيل في الروضة على موقع نور بعد تسجيل الدخول للخدمات التربوية من رابط موقع نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وتم توجيه نصية لأولياء الأمور بضرورة التعرف على بيانات دخولهم على نظام نور، والتأكد من توافق كلمة المرور ورمز التحقق مع بيانات حساب ولي الامر المستخدم، وحتى اليوم لم يتم فتح عملية التسجيل في الروضات من خلال موقع نور أو عبر إدارات التعليم.

نظام نور تسجيل الروضة

موقع نظام نور يوفر عدة خدمات من بينها تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، والتسجيل في الروضة قريباً، ومع تفعيل تلك الخاصية، سنرفق التحديث الخاصة بها وما قد يعلن من روابط.

شريحة تسجيل الروضات 1440

البيانات الأولية حول شرائح تسجيل الروضات 1441، تستقبل تسجيل رياض الأطفال من عمر 4/7/1435 وحتى الثالث من محرم 3-7-1440، وباقي شرائح تسجيل الروضات الحكومية، تشمل الأطفال مواليد الفترة من 4 وحتى 3 محرم عام 1437، وباقي المستويات كنا هو مرفق.

الشريحة منى: من 4 محرم 1436 ـ إلى 3 محرم 1437..

الشريحة من : من 4 محرم 1437ـ إلى 3 محرم 1438.

ننتظر صدور بيان رسمي يوضح المزيد من التفاصيل.