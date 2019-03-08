جنسيات تدخل السعودية بدون تأشيرة من هذا التاريخ

في تطور جديد تشهده المملكة العربية السعودية، في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفي ظل الخطة التي يعمل بها سمو ولي العهد من أجل الإنطلاق بالمملكة في كافة المجالات التكنولوجية والعلمية والثقافية والفنية والسياحية أيضا، تم الإعلان إلى انه يوف يكون هناك يعض الجنسيات التي سوف يتم السماح لها بالدخول إلى السعودية مباشرة دون الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك بهدف دعم خطط الأمير محمد بن سلمان التي ترمي لإعادة هيكلة الإقتصاد السعودي عن طريق فتح مصادر جديدة للدخل في البلاد.

جنسيات محددة سوف تدخل السعودية بدون تأشيرة من هذا التاريخ

وكانت الصحيفة الأمريكية “وول ستريت جورنال”، قد نشرت تقريرا فيها كشفت فيه عن تصريحات عدد من المسئوولين السعوديين، حول هذا الشأن وكيف سيتم السماح لبعض الجنسيات بالدخول الى السعودية دون تأشيرة، وهو ما أكدته مرة أخرى تقرير نشر في صحيفة عكاظ السعودية.

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وقد أشار التقرير إلى أن السلطات المختصة بالمملكة، تخطط من أجل السماح لمواطني بعض الدول ، وهي :

الولايات المتحدة الأمريكية.

معظم دول قارة أوروبا.

اليابان

الصين

وسوف يتم السماح لهم بدخول المملكة بدون تأشيرة مسبقة، أو أن يتم منحهم تأشيرة سياحية لدخول السعودية، في لحظة هبوطهم داخل مطارات السعودية المختلفة على أن يبدأ هذا الأمر مع حلول نهاية 2019م .

وقد أشادت الصحيفة الأمريكية، بالخطوات التي تتخذها المملكة ومنهم هذه الخطوة التي وصفتها بأنها تمثل تقدم جديد وتطور في خطط سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وترمي الى تحرير الاقتصاد السعودي، والعمل على إعادة هيكلته من جديد، اضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي السعودي.