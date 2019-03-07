محمد بن مسعود - الدمام - وجدت جثتها ملفوف على رقبتها شال تحقق شرطة الباحة في وفاة فتاة في إحدى القرى بمنطقة الباحة، وتشير أنباء -لم تتأكد للآن- عن انتحارها. وبينت مصادر "الخليج 365" أن الأجهزة الأمنية باشرت البلاغ، ووجدت فتاة في السادسة عشرة وملفوف على رقبتها "شال" وقد فارقت الحياة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكبر حال ورودها. وفاة فتاة في الباحة.. وشبهة انتحار عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-03-07 تحقق شرطة الباحة في وفاة فتاة في إحدى القرى بمنطقة الباحة، وتشير أنباء -لم تتأكد للآن- عن انتحارها. وبينت مصادر "الخليج 365" أن الأجهزة الأمنية باشرت البلاغ، ووجدت فتاة في السادسة عشرة وملفوف على رقبتها "شال" وقد فارقت الحياة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكبر حال ورودها. 07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440 11:51 PM وجدت جثتها ملفوف على رقبتها شال وجدت جثتها ملفوف على رقبتها شال تحقق شرطة الباحة في وفاة فتاة في إحدى القرى بمنطقة الباحة، وتشير أنباء -لم تتأكد للآن- عن انتحارها. وبينت مصادر "الخليج 365" أن الأجهزة الأمنية باشرت البلاغ، ووجدت فتاة في السادسة عشرة وملفوف على رقبتها "شال" وقد فارقت الحياة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكبر حال ورودها. ، وفاة فتاة في الباحة.. وشبهة انتحار ،

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