الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي التي توفرها مصلحة الجوازات السعودية يمكن من خلالها طباعة التأشيرات ومعرفة أيضا نوع التأشيرة الخاصة بالوافد أو المقيم وكذلك يمكن الاطلاع علي صلاحيتها و تاريخ إصدارها و انتهائها و بعض البيانات الأخرى الهامة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي حتي يستطيع جميع المواطنين والمقيمين التعامل مع هذه الخدمة من أجل الاستفسار عن تأشيرة الخروج بشكل نهائي من الأراضي الحجازية بالمملكة العربية السعودية فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي

يبحث العديد من المغتربين وكذلك المغادرين الأراضي المقدسة السعودية يحتاجون خطوات طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، حيث يلزم علي المسافرين من المقيمين والوافدين الدخول علي موقع وزارة الداخلية الرسمي، من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع أبشر الإلكتروني تسجيل الدخول، من الدخول علي خدمة استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة والتي تجدونها بقسم الاستعلامات الإلكترونية علي الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة.

من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم رخصة الإقامة ورقم هوية الكفيل وكذلك تعبئة باقي البيانات الأخري، والتي تشمل رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر الموجودين بالخانتين الفارغتين بأسفل صفحة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي، بعدها نقوم بالضغط علي أيقونة بحث من اجل معرفة نتيجة الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي لوافد، وهنا قد انتهينا من تقدم شرح مبسط عن هذه الخدمة الإلكترونية وانتظرونا أن شاء الله لتقديم المزيد من الشروحات.