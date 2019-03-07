الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في السعودية عبر موقع وزارة الداخلية أبشر الجوازات

قامت السلطات السعودية بتوفير خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من اجل أن تسهل علي كافة المواطنين المقيمين والوافدين معرفة مدة صلاحية أقامتهم إذا ما كانت سارية أو انتهت مدتها، وذلك من خلال برنامج ابشر الالكتروني الذي يتبع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، فنحن في موقع نجوم مصرية سنوضح طريقة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة* بالرمز المرئي* لكي يستطيع جميع المغتربين والمقيمين في الأراضي السعودية التعامل مع تلك الخدمة بكل سهولة ويسر.

الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية يوفر العديد من الاستعلام والخدمات لكي يستفيد من المواطنين والمغتربين، لكي يستفيدوا منها بشكل إلكتروني لكي توفر لجميع الوقت والجهد وكذلك تستطيعوا معرفة تاريخ انتهاء الإقامة وكذلك الاستعلام عن التأشيرات بكل سهولة، حيث تسعي حكومة السعودية لتطبيق النظام التكنولوجي الحديث لكي تسابق الدول المتقدمة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

من اجل الدخول علي خدمة الاستعلام عن الإقامة يلزم علي صاحبها الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن صلاحية الإقامة من ثم يقوم المستعلم إدخال رقم الإقامة ثم الرمز المرئي بالحقول الفارغة، لكي يستطيع الوصول إلي المعلومات الصحيحة عن الإقامة وصلاحيتها ومعرفة موعد تجديدها بالتاريخ الميلادي والهجري، وسوف يظهر لكم نتيجة البحث بان الإقامة منتهية بالتاريخ الموضح بالصورة التالية كمثال بحث عن الخدمة.

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موقع وزارة الداخلية أبشر الجوازات

وزارة الداخلية السعودية أتاحت عن طريق نظام ابشر الالكتروني العديد من الخدمات يمكن الدخول عليها من خلال الرابط الالكتروني المرفق بعالية، فبإمكان المواطن أو المقيم في السعودية وخارجها الدخول علي قسم الاستعلامات الإلكترونية من ثم اختيار رابط الجوازات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين الخدمات التالية.