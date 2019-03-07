، النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يثير النعرات القبلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.

وتضمن التوجيه بسرعة القبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.