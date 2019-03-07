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وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.
وتضمن التوجيه بسرعة القبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.
النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يثير النعرات القبليةعيسى الحربي الخليج 365 2019-03-07
وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.
وتضمن التوجيه بسرعة القبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
05:06 PM
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
05:22 PM
اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير
وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه جهات حكومية بالتزوير وإثارة النعرات القبلية ودعم التعصب القبلي.
وتضمن التوجيه بسرعة القبض على المواطن الذي ظهر في المقطع المتداول للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.
، النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يثير النعرات القبلية ،
المصدر : الخليج 365
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