النائب العام يأمر بالقبض على مواطن لإثارته النعرات القبلية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أمر النائب العام، الشيخ سعود المعجب، اليوم، بإلقاء القبض على مواطن، ظهر في مقطع فيديو، يثير النعرات القبلية، وتأليب الرأي العام، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وتضمن توجيه النائب العام بسرعة القبض على المواطن، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا النعرات القبلية، وملقيا التهم على الجهات الحكومية.

ووجه المعجب باستكمال باقي الإجراءات النظامية بحق الشخص المطلوب، والتحقيق معه.