الاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية

موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية يوفر خدمة الاستعلام عن سجل تجاري لجميع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار برقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين الذين يريدون فتح نشاط تجاري، حيث يمكن الاطلاع علي المعلومات الخاصة بالسجل التجاري وغيرها من البيانات المتعلقة بالنشاط عن طريق الأنترنت، دون الحاجة للتوجه آلي مكاتب الوزارة المنتشرة بالأراضي الحجازية، حيث يمكن لأي صاحب عمل أو مستثمر الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية بكل سهولة عن طريق الرابط الالكتروني الموجود بأسفل هذه التدونية فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن سجل تجاري برقم السجل المدني

من خلال خدمة الاستعلام عن السجل التجاري يمكن اختيار اسم الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري الذي يبحث عنه صاحب العمل، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية علي الرابط الالكتروني التالي استعلام عن السجل التجاري بالسجل المدني، من ثم يقوم المستعلم بكتابة بياناته بداخل الحقول الإلكترونية للبحث عن المعلومات الخاصة بالسجل، كما يمكن معرفة تاريخ انتهاءه وحالة الخاصة بالسجل التجاري بكل سهولة.

كما يمكن الاتصال علي رقم وزارة التجارة والصناعة المجاني من خلال الهاتف الموحد علي الرقم التالي 920000667، والذي من خلاله أيضا يمكن الاستعلام عن السجل التجاري بالرقم أو الاسم التجاري الخاص بالنشاط، كما يمكن الاستفادة من خدمة التحقق من الوثائق وشهادات الخاصة بالعلامة التجارية يمكن معرفتها بشكل إلكتروني وهذا ما سوف نقوم بشرحه لاحقا بإذن الله تعالي.