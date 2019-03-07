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يشهد حفل الختام لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، الذي ينظمه معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، مساء اليوم الخميس، تقديم أوبريت غنائي ضخم من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي بعنوان "جيشنا صفوة رجال"، يؤديه الفنان محمد عبده، ومن ألحان الفنان ياسر مال الله.
وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن الأوبريت يتناول مسيرة القيادة منذ عهد المؤسس وإنجازات الوطن ورسالة الجيش، بمشاركة فاعلة من أفرع القوات المسلحة وفرق شعبية متنوعة.
وسيقام الحفل بالاستاد الرياضي الذي شهد فعاليات الدورة ١٧، وسيُنقل عبر القناة الرياضية.
محمد عبده يتغنى بأوبريت "جيشنا صفوة رجال".. الليلةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-03-07
يشهد حفل الختام لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، الذي ينظمه معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، مساء اليوم الخميس، تقديم أوبريت غنائي ضخم من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي بعنوان "جيشنا صفوة رجال"، يؤديه الفنان محمد عبده، ومن ألحان الفنان ياسر مال الله.
وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن الأوبريت يتناول مسيرة القيادة منذ عهد المؤسس وإنجازات الوطن ورسالة الجيش، بمشاركة فاعلة من أفرع القوات المسلحة وفرق شعبية متنوعة.
وسيقام الحفل بالاستاد الرياضي الذي شهد فعاليات الدورة ١٧، وسيُنقل عبر القناة الرياضية.
07 مارس 2019 - 30 جمادى الآخر 1440
03:07 PM
في حفل ختام دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة بجدة
يشهد حفل الختام لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، الذي ينظمه معهد قوات الدفاع الجوي بجدة، مساء اليوم الخميس، تقديم أوبريت غنائي ضخم من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي بعنوان "جيشنا صفوة رجال"، يؤديه الفنان محمد عبده، ومن ألحان الفنان ياسر مال الله.
وعلمت "الخليج 365" من مصادرها أن الأوبريت يتناول مسيرة القيادة منذ عهد المؤسس وإنجازات الوطن ورسالة الجيش، بمشاركة فاعلة من أفرع القوات المسلحة وفرق شعبية متنوعة.
وسيقام الحفل بالاستاد الرياضي الذي شهد فعاليات الدورة ١٧، وسيُنقل عبر القناة الرياضية.
، محمد عبده يتغنى بأوبريت "جيشنا صفوة رجال".. الليلة ،
المصدر : الخليج 365
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