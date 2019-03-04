بنك التنمية الاجتماعي: مبادرة كفالة تمويل لمستفيدي الضمان الاجتماعي التسجيل متاح الآن

مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه، الصندوق الخيري الاجتماعي أعلن عن فتح باب التسجيل “لمبادرة تمويل” للاستفادة من كفالة قرض السيارة والتي تعمل بتطبيقات الهاتف الجوال والآن دعونا نتطرق لأهداف المبادرة والميزانية المحددة لامتلاك سيارة تعمل بنظام النقل الموجه من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الأسر السعودية ذات الرواتب المتدنية.

أهداف مبادرة كفالة تمويل

الهدف الأساسي هو توفير فرص عمل دون التقيد بالعمل الوظيفي التقليدي والتشجيع على العمل الحر للأسر السعودية لزيادة دخل الأسرة ويمكن لرب الأسرة العمل عليها أو أحد تابعية، يقدم بنك التنمية الاجتماعي قرض السيارة لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو أحد التابعين المسجلين في برنامج مسارات.

شروط الاستفادة من مبادرة كفالة تمويل

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون المتقدم تابع لمستفيد الضمان الاجتماعي.

لا يقل سن المتقدم لمبادرة تمويل سيارة عن 25 عام.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة قادر على العمل.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على السيارة لدية رخصة قيادة سارية المفعول.

الأوراق المطلوبة للحصول على مبادرة كفالة تمويل سيارة

صورة من المؤهل العلمي الحاصل علية المتقدم. صورة من الهوية الوطنية. صورة كارت العائلة. صورة رخصة القيادة. أصل أثبات الحالة موثقة من مكتب الضمان الاجتماعي التابع للمتقدم.

المزايا التي سيحصل عليها المتقدم لمبادرة كفالة تمويل