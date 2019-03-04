رسوم تأشيرة الزيارة العائلية “زيارة مفردة” أو زيارات متعددة

أكدت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية على ضرورة التحصيل المالي للزيارة العائلية في جميع حالاتها مفردة أو متعددة كما أكدت على ضرورة تحصيل رسوم المرافقين للمقيمين في المملكة وذلك ضمن فاعلية رؤية 2030 والتي تؤكد على ضرورة الإصلاح الاقتصادي في شتى المجالات ومنها التوطين والذي اتخذ أشكالاً عدة في العامين السابقين.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمرة واحدة

وفق آخر تحديثات بشأن رسوم الزيارة العائلية فقد أعلنت الحكومة السعودية عن أسعار تأشيرة الزيارة العائلية المفردة أو لمرة واحدة فهي 2000 ريال مصاريف حكومية+2000 ريال رسوم دخول أراضي المملكة أي أن مجموع الرسوم والتي تدفع مره واحدة هي 4000 آلاف ريال سعودي.

رسوم المرور من الأراضي السعودية

وفق اللوائح والقوانين فإن هناك رسوم تفرض على المسافر عبر الأراضي السعودية مستخدماً سيارته الخاصة عبوراً بالحدود السعودية وهي 300 ريال سعودي رسم مرور.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية دخول متعدد

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر 3000 ريال.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة عامان 5000 ريال.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة خمس سنوات 8000 ريال.

رسوم الخروج والعودة للملكة العربية السعودية

رسوم تدفع في حالة الخروج والعودة بمدة 60 يوم وهي 200 ريال سعودي، رسوم تدفع في حالة طالت مدة الخروج وبلغت سته أشهر وهي 200 ريال عن أول شهرين + 100 ريال عن كل شهر في المدة المتبقية أي يصبح مجموع الرسوم 600 ريال، كما تقدر سوم على كل المغادرين للأراضي السعودية وتقدر 50 ريال سعودي.