إستعلم بالضمان الإجتماعي عن موعد مساعدة المقطوعة شهر رجب 1440

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، يزداد البحث في الأونة الأخيرة عن رابط الضمان الإجتماعي ، حيث تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية بالعمل علي صرف معاشات الضمان الإجتماعي من خلال برنامج الزكاة لكافة المستفيدين المقيمين بشكل دائم في داخل المملكة ، وذلك وفق العديد من الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة ، وتقدم هذه المساعدة لكافة الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود ، والتي لا تستيطع التعايش مع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات والعديد من السلع والخدمات ، وتقدم هذه المساعدة بشكل مستمر بين الوقت والاخر للأسر السعودية ، والتي توافق شروط الوزارة من أجل الإستحقاق .

المستفيدين من مساعدة المقطوعة

وضعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الشروط والمعايير من أجل التقديم علي خدمة معاش الضمان من خلال البوابة الإلكترونية ، ومن بين الفئات من بلغ سن الشيخوخة ، الأسرة الغير معولة و تشمل: المطلقة مع أبناءها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات. الامرأة بلا عائل و تشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات. الأيتام و تشمل: يتيم متوفي الأب*، يتيمة متوفي الأب*، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين .

شروط الضمان الإجتماعي

يصرف الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. لا يقل سن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تحدد قيمة الضمان الاجتماعي حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.

رابط الضمان الإجتماعي للإستعلام عن مساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على كافة المستفيدين والمستفيديات من أجل الإستعلام عن إستحقاق الضمان ، وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي هــنـــا