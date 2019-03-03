4 ملاحظات بلدية لسكان الهفوف

الأحساء: عدنان الغزال 2019-03-02 9:34 PM رصد عضو مجلس بلدي الأحساء شاكر العليو، مساء أول من أمس، خلال استقباله في ديوانيته بحي الفيصلية في مدينة الهفوف التابعة للأحساء، نحو 4 ملاحظات بلدية وخدمية، وهي: تأخر استكمال تنفيذ جسر المشاة الرابط بين حيي الفيصلية واليحيا. ووضع آلية لفك الاختناق المروري في طريق «الشهابية»، واقتراح تطوير التقاطع بإنشاء نفق أو كوبري. والإسراع في افتتاح المشروع التطويري لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله. وإضافة أشكال جمالية لجسر تقاطع شارع النجاح.

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