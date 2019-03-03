المجلس الأوليمبي الآسيوي... ريادة كويتية وقطرية وعضوية سعودية

فاز مرشحا قطر والكويت برئاسة المجلس الأوليمبي الآسيوي، اليوم الأحد 3 مارس/آذار، عن الدورة المقبلة (2019 ـ 2024).

وحصل المرشح الكويتي الوحيد، الشيخ أحمد الفهد، على منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الجديدة، في الانتخابات التي جرت اليوم.

كما فاز القطري الدكتور ثاني الكواري، بمنصب نائب رئيس المجلس الأوليمبي الآسيوي عن غرب آسيا للدورة الجديدة.



أما رئيس هيئة الرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فقد حصل على منصب عضو بالمكتب التنفيذي للمجلس الأوليمبي الآسيوي بالتزكية، ورئيس للجنة التعليم لأربع سنوات مقبلة.



وانطلقت اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأوليمبي الآسيوي الـ38، اليوم الأحد، حيث تم انتخاب الرئيس ونوابه للمناطق الجغرافية المختلفة (شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، وسط آسيا، جنوب آسيا، غرب آسيا).