إليكم رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر رجب 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث يترقب المواطنين إيداع مساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين في حساباتهم بالبنوك ، حيث أن وزارة العمل تعمل على تقديم المساعدة لكافة الأسر للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي والإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل المدني او الهوية الوطنية ، حيث سيتم صرف الدفعة القادمة من الضمان الإجتماعي لكافة المستفيدين من مساعدة المقطوعة ، والذين تسجيلهم على قوائم الإنتظار في شهر شوال وذو القعدة من عام 1438 هـ . وتقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين من اجل مساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات ، ومن اجل رفع المستوي المعيشي للمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود .

شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة “