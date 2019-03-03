إليكم رابط الاستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر رجب 1440 هـ

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية ، اخبار الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة ” ، حيث يترقب المواطنين إيداع مساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين في حساباتهم بالبنوك ، حيث أن وزارة العمل تعمل على تقديم المساعدة لكافة الأسر للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي والإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم السجل المدني او الهوية الوطنية ، حيث سيتم صرف الدفعة القادمة من الضمان الإجتماعي لكافة المستفيدين من مساعدة المقطوعة ، والذين تسجيلهم على قوائم الإنتظار في شهر شوال وذو القعدة من عام 1438 هـ . وتقدم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين من اجل مساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والخدمات والمحروقات ، ومن اجل رفع المستوي المعيشي للمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود .
شروط الإستفادة من الضمان الإجتماعي ” مساعدة المقطوعة “
- ان يكون المتقدم عمره 35 عام فما اكثر .
- أوضحت الوزارة ان التقديم على المساعدة المقطوعة لا يتم إلا من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة .
- يمكن التقديم كل عام للأسر محدودة الدخل الذين لا يملكون دخل ثابت .
رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي للشهر القادم
أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إتاحة رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة والمقدمة من قبل وزارة العمل للأسر ذات الدخل المحدود ، وتقدم المساعدة من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، ويمكنك عزيزي الزائر من الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال رقم الهاتف 19911 او من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هــــنـــا