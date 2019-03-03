موعد مباراة الزمالك اليوم ضد بيترو اتلتيكو والقنوات الناقلة مجانا

يستضيف بترو أتلتيكو الأنغولي نظيره الزمالك المصري، يوم الاحد، في ملعب سيداد اينيفار سيتاريا، في المباراة التي ستجري في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الافريقية 2019 لكرة القدم.

وتبدأ مباراة الزمالك ضد بيترو اتلتيكو في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، فيما تكون الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة الزمالك مع بيترو اتلتيكو عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية، فيما يديرها تحكيميا الدولي باسيفيك ندابيهاوينمانا.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في المجموعة الرابطة بكأس الكونفيدرالية الافريقية برصيد نقطتين فقط من ثلاث مباريات، في حين يحتل بيترو أتلتيكو المركز الثاني بأربع نقاط.

وهذه المجموعة الرابطة، يتصدرها فريق غور ماهيا برصيد ست نقاط، في حين يتواجد فريق نصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف بيترو اتلتيكو.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى بين الفريقين، التي جرت في ستاد القاهرة الدولي يوم 24 فبراير الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الفريق الأنغولي قبل أن يعدل الفريق المصري النتيجة في الدقيقة 93 من زمن اللقاء.