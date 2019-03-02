شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطّراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.