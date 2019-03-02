السعودية أول دولة عربية تطرح ماكينات صراف آلي تعمل بقراءة الوجه

ووفقا لموقع "بيومترك أبديت"، فإن شركة سعودية مزودة لماكينات الصرف الآلي، عقدت شراكة عالمية متخصصة في تطوير نموذج أصلي للصور "البيومترية"، ما يتيح استخدام التطبيق للتعرف على وجه العميل عبر تقنية "بلوك تشين"، بدلا من إدخال الرمز السري لسحب الأموال، وللتأكد من هوية العميل، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات البنك.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، طارق عبدات، أن تطوير الأجهزة التي تعتمد على تقنية "التعرف على الوجه" سيساهم بشكل كبير في التقليل من عمليات الاحتيال، مضيفا أن التحول الرقمي عامل أساسي لأهداف "رؤية المملكة 2030".

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العالمية المنتجة، أرمين إبراهيم، أن هذه التقنية ستحل مشكلة تزوير البطاقات والسرقات من أجهزة الصرف الآلي، ما يجعل المعاملات البنكية سهلة وآمنة إلى حد بعيد.

وتم طرح ماكينات الصرف الآلي التي تعمل بتقنية "التعرف على الوجه" في تايوان وإسبانيا في شهر فبراير/شباط.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، ذكرت تقارير أن "سيفين بنك" التابع لليابان سيطرح ميزة التعرف على الوجه من خلال ماكيناته للصرف الآلي.